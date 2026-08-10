Quini 6: nadie acertó los seis números y los 3 millones de dólares se reparten entre 44 apostadores

El Quini 6 cumplió 38 años y tuvo una celebración especial con un pozo extraordinario de 3 millones de dólares en la modalidad Siempre Sale. La expectativa generada por el monto del premio se reflejó en la cantidad de apuestas realizadas en todo el país, que superaron los 3,1 millones.

El sorteo tuvo una particularidad central: ningún apostador logró acertar los seis números favorecidos. Sin embargo, 44 personas consiguieron acertar cinco de las cifras sorteadas y, de esta manera, se repartieron el importante premio disponible.

Los números favorecidos fueron:

40

30

09

18

01

16

Al no haber un ganador que acertara la totalidad de la combinación, el pozo extraordinario de la modalidad Siempre Sale terminó distribuido entre los 44 apostadores que alcanzaron cinco aciertos.

Más de 68 mil dólares para cada ganador

La distribución del premio representa una suma considerable para cada uno de los 44 ganadores. Según la información del sorteo, cada apostador recibirá más de 68 mil dólares libres de impuestos.

El pago no se realizará directamente en moneda estadounidense, sino que se abonará en pesos tomando como referencia una cotización de $1.520 por dólar.

A partir de esa cotización, quienes acertaron cinco de los seis números favorecidos recibirán más de 103 millones de pesos cada uno. El resultado convierte a cada una de las 44 jugadas ganadoras en un premio de una magnitud superior a los cien millones de pesos, como consecuencia de la distribución del pozo extraordinario y de la cotización establecida para el pago.

La expectativa que generó el premio

El monto extraordinario disponible en esta oportunidad despertó un fuerte interés entre los apostadores de todo el país. La dimensión del pozo se reflejó en el volumen de jugadas realizadas para participar del sorteo.

En total, se registraron más de 3,1 millones de apuestas, una cifra que muestra la expectativa que produjo la posibilidad de acceder a un premio de 3 millones de dólares. La atención estaba puesta especialmente en la modalidad Siempre Sale, donde finalmente no apareció ningún apostador capaz de acertar los seis números de la combinación.

El resultado, sin embargo, permitió que el premio tuviera 44 ganadores. Todos ellos consiguieron acertar cinco de los seis números favorecidos y, por esa vía, accedieron a una parte del pozo extraordinario.

De esta manera, el aniversario número 38 del Quini 6 terminó con un reparto millonario entre decenas de apostadores, en lugar de concentrar la totalidad del premio en una única jugada.

Otro ganador antes del sorteo extraordinario

La jornada de sorteos también había dejado previamente a otro apostador como ganador de un importante premio.

Antes del sorteo extraordinario del Siempre Sale, un apostador logró quedarse con el pozo acumulado correspondiente a la modalidad La Segunda. La jugada ganadora fue realizada en una agencia ubicada en la localidad santafesina de La Criolla, perteneciente al departamento San Justo.

El premio obtenido en esa modalidad superó los 4.500 millones de pesos, lo que convirtió a esa jugada en otro de los grandes resultados registrados durante la jornada.

Así, antes de que se conociera la distribución del extraordinario pozo de Siempre Sale, La Segunda ya había dejado un ganador con una suma superior a los 4.500 millones de pesos.

Un reparto millonario en el aniversario 38

El resultado del sorteo dejó una combinación particular de cifras y un reparto también excepcional. El pozo de 3 millones de dólares no quedó en manos de un único ganador porque nadie consiguió acertar los seis números. En cambio, los 44 apostadores que acertaron cinco se repartieron el premio.

La cotización establecida en $1.520 por dólar llevó el valor individual del premio a una cifra superior a los 103 millones de pesos, libres de impuestos, para cada uno de los ganadores.

El volumen de apuestas también formó parte del resultado de un sorteo que había despertado especial expectativa. Más de 3,1 millones de jugadas se realizaron en todo el país motivadas por la posibilidad de acceder al pozo extraordinario.

El Quini 6, que alcanzó los 38 años, cerró así su celebración con dos resultados destacados: por un lado, un ganador del pozo acumulado de La Segunda, que se llevó más de 4.500 millones de pesos tras realizar su jugada en La Criolla, Santa Fe; por otro, el reparto de los 3 millones de dólares del Siempre Sale entre 44 apostadores, luego de que ninguno lograra acertar los seis números favorecidos.

La combinación que determinó ese reparto fue 40-30-09-18-01-16, cinco de cuyos números fueron acertados por cada uno de los 44 ganadores. Cada uno recibirá más de 68 mil dólares libres de impuestos, pagados en pesos según una cotización de $1.520, lo que representa más de 103 millones de pesos por ganador.