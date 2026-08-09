Gran expectativa por el Sorteo Aniversario de Quini 6 con un pozo super millonario

A 38 años de su primer sorteo, el Quini 6 se prepara para una jornada que promete marcar un punto de referencia en su historia. El sorteo aniversario de este domingo tendrá un pozo estimado de $20.000 millones entre todas sus modalidades, mientras que el Siempre Sale pondrá en juego un premio extraordinario de US$3 millones libres de impuestos.

La expectativa también está vinculada con el volumen habitual de participación. El juego registra ventas semanales del orden de los 2,7 millones de tickets, una cifra que anticipa una convocatoria significativa para una edición que reúne pozos acumulados y un premio extraordinario.

El escenario quedó configurado luego de que el sorteo del miércoles por la noche dejara pozos vacantes en todas las modalidades. De esta manera, los montos acumulados se trasladan al sorteo aniversario y conforman una combinación excepcional de premios.

Los valores previstos para este domingo son:

Tradicional - Primer Sorteo: $6.900 millones.

$6.900 millones. La Segunda: $4.200 millones.

$4.200 millones. Revancha: $2.400 millones.

$2.400 millones. Siempre Sale: US$3 millones libres de impuestos.

US$3 millones libres de impuestos. Pozo Extra: $200 millones.

El pozo extraordinario del Siempre Sale será pagado en pesos argentinos y su valor se determinará según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del viernes 7 de agosto, último día hábil previo al sorteo.

Los US$3 millones que están garantizados

Una de las características centrales del sorteo aniversario es que el premio de US$3 millones del Siempre Sale estará garantizado. Esto significa que el monto será adjudicado durante la noche del sorteo, aun cuando ningún participante consiga acertar los seis números.

El mecanismo de conversión está definido en función de la cotización del Banco Nación. La organización tomará el tipo de cambio vendedor correspondiente al cierre del 7 de agosto de 2026 y convertirá los US$3 millones a pesos argentinos.

Di Lena explicó el alcance de esta modalidad y remarcó que el ganador del Siempre Sale recibirá el premio con las deducciones impositivas ya resueltas. En sus palabras: "El ganador del Siempre Sale cobra con las deducciones impositivas ya resueltas, y puede salir a comprar la totalidad de esos dólares al tipo de cambio vigente, sin restricciones, apenas retira su premio".

Por lo tanto, aunque el premio sea anunciado en dólares, el pago se realizará en pesos argentinos, utilizando como referencia la cotización vendedora del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes 7 de agosto.

Cómo participar del sorteo especial

La mecánica para jugar al Quini 6 no presenta modificaciones. Los participantes deben seleccionar seis números diferentes entre el 00 y el 45 en una agencia o subagencia oficial.

Sin embargo, para acceder al premio extraordinario del aniversario existe una condición indispensable: el Siempre Sale solo puede contratarse después de jugar la opción Tradicional. Para participar del sorteo extraordinario, el boleto debe incluir:

Tradicional , con Primer Sorteo y La Segunda.

, con Primer Sorteo y La Segunda. Revancha.

Siempre Sale.

El ticket completo tiene actualmente un costo de $4.000, compuesto de la siguiente manera:

$2.000 por el Tradicional.

$1.000 adicionales por la Revancha.

$1.000 por el Siempre Sale.

Esta última opción es la que habilita la posibilidad de acceder al premio aniversario de US$3 millones.

La jugada, por lo tanto, mantiene la dinámica habitual de selección de seis números, pero requiere que el apostador incorpore las modalidades correspondientes para participar del Siempre Sale extraordinario.

Qué sucede si nadie acierta los seis números

El mecanismo de adjudicación del Siempre Sale constituye una de las principales diferencias respecto de los pozos tradicionales del Quini 6. En las modalidades tradicionales, cuando ningún participante consigue los seis aciertos, el premio principal puede quedar vacante y acumularse para un sorteo posterior. En el Siempre Sale, en cambio, el premio debe encontrar ganadores durante esa misma jornada.

El procedimiento comienza buscando los boletos que hayan obtenido seis aciertos. Si no existe ninguno, el premio pasa a la siguiente categoría, correspondiente a quienes hayan conseguido cinco aciertos. Si tampoco hubiera apuestas con cinco coincidencias, la distribución continúa con quienes hayan alcanzado cuatro y así sucesivamente hasta encontrar ganadores.

El sistema garantiza de esta manera que los US$3 millones sean distribuidos durante el sorteo aniversario, independientemente de que alguien consiga o no los seis números.

El dinero podría quedar entonces en manos de un único apostador o repartirse entre varias personas que hayan alcanzado la mayor cantidad de coincidencias.

Un premio extraordinario, pero con la misma jugada

El sorteo aniversario no representa la creación de una nueva lotería ni modifica la selección de números. La jugada continúa siendo la habitual: seis cifras diferentes entre el 00 y el 45.

La diferencia se encuentra en el premio extraordinario incorporado al Siempre Sale y en el mecanismo que garantiza su adjudicación esa misma noche. Las características principales pueden resumirse así:

Quini 6 tradicional: los grandes pozos requieren seis aciertos y pueden quedar vacantes y acumularse.

los grandes pozos requieren seis aciertos y pueden quedar vacantes y acumularse. Sorteo aniversario: incorpora US$3 millones al Siempre Sale y garantiza que el premio será distribuido durante esa misma noche.

Al mismo tiempo, los pozos acumulados de Tradicional, La Segunda y Revancha continuarán jugándose normalmente. Esto significa que el premio aniversario no reemplaza los pozos habituales del Quini 6. Por el contrario, los US$3 millones del Siempre Sale se agregan a los premios tradicionales, generando una jornada con múltiples categorías y montos extraordinarios en juego.

Cómo se calcula el monto en pesos

La conversión del premio en dólares estará a cargo de la Lotería de Santa Fe, que tomará como referencia la cotización vendedora del Banco Nación al cierre del 7 de agosto de 2026.

A partir de ese valor se realizará la conversión de los US$3 millones a pesos argentinos, moneda en la que será pagado el premio. Otro aspecto señalado por la organización es que las deducciones impositivas estarán cubiertas. Por ese motivo, el monto anunciado como premio será el valor neto que se distribuirá entre los ganadores.

Si existe más de una apuesta favorecida, cada una recibirá la parte proporcional que corresponda del pozo.

La gran incógnita: cuánto cobrará cada ganador

La garantía de que el premio será adjudicado no significa que cada ganador vaya a recibir los US$3 millones completos.

La cantidad que finalmente perciba cada apostador dependerá de cuántas apuestas compartan la categoría ganadora. El escenario de mayor premio individual se produciría si un único boleto consigue la mayor cantidad de aciertos. En ese caso, ese participante se quedaría con la totalidad del pozo correspondiente.

Pero la situación puede ser muy diferente si existen numerosos boletos con la misma cantidad máxima de coincidencias. Si fueran cientos o miles de apuestas las que alcanzaran la categoría ganadora, los US$3 millones se dividirían entre todas ellas.

Ese mecanismo constituye una de las principales incógnitas del sorteo extraordinario. Habrá ganadores, pero el monto individual dependerá de cuántos compartan el mejor resultado.