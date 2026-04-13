Resultado de La Primera de la quiniela de Catamarca

Matutina 09.45 hs

Sorteo n° 29541

1- 0250

2- 7868

3- 7794

4- 9578

5- 7367

6- 7845

7- 8632

8- 3819

9- 2250

10- 6307

11- 7562

12- 6249

13- 8170

14- 0889

15- 8967

16- 8190

17- 3005

18- 6214

19- 8485

20- 2694

El 50 en el mundo de los sueños es El Pan



