Resultado de La Primera de la quiniela de Catamarca

Matutina 09.45 hs
Sorteo n° 29541
1- 0250
2- 7868
3- 7794
4- 9578
5- 7367
6- 7845
7- 8632
8- 3819
9- 2250
10- 6307
11- 7562
12- 6249
13- 8170
14- 0889
15- 8967
16- 8190
17- 3005
18- 6214
19- 8485
20- 2694
El 50 en el mundo de los sueños es El Pan
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13 Abril de 2026 09.45
Matutina 09.45 hs
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1- 0250
2- 7868
3- 7794
4- 9578
5- 7367
6- 7845
7- 8632
8- 3819
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10- 6307
11- 7562
12- 6249
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