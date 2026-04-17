Resultado de La Primera de la quiniela de Catamarca

Matutina 09.30 hs
Sorteo n° 29561
1- 1854
2- 2118
3- 5934
4- 3988
5- 2133
6- 9793
7- 5005
8- 2672
9- 1919
10- 6507
11- 3338
12- 9380
13- 9208
14- 0041
15- 5247
16- 0542
17- 0621
18- 9040
19- 4864
20- 2638
El 54 en el mundo de los sueños es La Vaca
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17 Abril de 2026 09.45
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1- 1854
2- 2118
3- 5934
4- 3988
5- 2133
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7- 5005
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