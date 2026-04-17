Resultado de La Primera de la quiniela de Catamarca

Matutina 09.30 hs

Sorteo n° 29561

1- 1854

2- 2118

3- 5934

4- 3988

5- 2133

6- 9793

7- 5005

8- 2672

9- 1919

10- 6507

11- 3338

12- 9380

13- 9208

14- 0041

15- 5247

16- 0542

17- 0621

18- 9040

19- 4864

20- 2638

El 54 en el mundo de los sueños es La Vaca



