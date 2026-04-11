Resultado del sorteo de la matutina de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 2 9 5 3 7
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Número ganador: 40
Significado en los sueños:
40 - El cura
Soñar con el cura suele vincularse con la conciencia, la culpa o la necesidad de guía espiritual. Puede reflejar búsqueda de consejo, perdón o claridad frente a una decisión importante. También simboliza protección, fe y el deseo de encontrar paz interior o reconciliación.