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Resultado del sorteo de la matutina de la quiniela de Catamarca

Sábado 11 de abril de 2026.

11 Abril de 2026 11.52

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 5 3 7

  1. 0740
  2. 9409
  3. 5983
  4. 3437
  5. 0852
  6. 2713
  7. 0658
  8. 7475
  9. 1210
  10. 4984
  11. 6261
  12. 3197
  13. 7471
  14. 5262
  15. 9331
  16. 2799
  17. 3543
  18. 1918
  19. 9986
  20. 5094

Número ganador: 40

Significado en los sueños:
40 - El cura
Soñar con el cura suele vincularse con la conciencia, la culpa o la necesidad de guía espiritual. Puede reflejar búsqueda de consejo, perdón o claridad frente a una decisión importante. También simboliza protección, fe y el deseo de encontrar paz interior o reconciliación.

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