Resultado del sorteo de la matutina de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 5 3 7

0740 9409 5983 3437 0852 2713 0658 7475 1210 4984 6261 3197 7471 5262 9331 2799 3543 1918 9986 5094

Número ganador: 40

Significado en los sueños:

40 - El cura

Soñar con el cura suele vincularse con la conciencia, la culpa o la necesidad de guía espiritual. Puede reflejar búsqueda de consejo, perdón o claridad frente a una decisión importante. También simboliza protección, fe y el deseo de encontrar paz interior o reconciliación.