Resultado del sorteo de la matutina de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29552
1- 4050
2- 9668
3- 7674
4- 7091
5- 5840
6- 2620
7- 0729
8- 8069
9- 2378
10- 2157
11- 9374
12- 5439
13- 9665
14- 8618
15- 2819
16- 5516
17- 7648
18- 2012
19- 8910
20- 8073
El 50 en el mundo de los sueños es El Pan
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15 Abril de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29552
1- 4050
2- 9668
3- 7674
4- 7091
5- 5840
6- 2620
7- 0729
8- 8069
9- 2378
10- 2157
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12- 5439
13- 9665
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