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Resultado del sorteo de la matutina de la quiniela de Catamarca

Miércoles 15 de Abril 2026

15 Abril de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29552

 

1- 4050

2- 9668

3- 7674

4- 7091

5- 5840

6- 2620

7- 0729

8- 8069

9- 2378

10- 2157

11- 9374

12- 5439

13- 9665

14- 8618

15- 2819

16- 5516

17- 7648

18- 2012

19- 8910

20- 8073

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