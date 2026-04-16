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Resultado del sorteo de la matutina de la quiniela de Catamarca

Jueves 16 de Abril 2026

16 Abril de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29557


1- 0140

2- 5131

3- 1054

4- 7051

5- 8896

6- 8881

7- 1287

8- 2928

9- 3187

10- 5179

11- 9099

12- 1604

13- 9582

14- 6668

15- 0224

16- 8166

17- 0574

18- 5016

19- 7579

20- 7675

El 40 en el mundo de los sueños el El Cura


 

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