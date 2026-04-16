Resultado del sorteo de la matutina de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29557
1- 0140
2- 5131
3- 1054
4- 7051
5- 8896
6- 8881
7- 1287
8- 2928
9- 3187
10- 5179
11- 9099
12- 1604
13- 9582
14- 6668
15- 0224
16- 8166
17- 0574
18- 5016
19- 7579
20- 7675
El 40 en el mundo de los sueños el El Cura
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16 Abril de 2026 11.45
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5- 8896
6- 8881
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