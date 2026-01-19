Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29212
1- 0680
2- 6704
3- 9795
4- 4651
5- 1257
6- 9286
7- 5812
8- 4267
9- 0559
10- 6511
11- 5513
12- 0825
13- 7526
14- 5567
15- 0131
16- 7294
17- 7995
18- 4942
19- 3307
20- 7210
El 80 en el mundo de los sueños es La Bocha
23 C ° ST 23.57 °
19 Enero de 2026 11.45
