Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29527
1- 6126
2- 8877
3- 6094
4- 4403
5- 0411
6- 6902
7- 4540
8- 0734
9- 5229
10- 9443
11- 4690
12- 3039
13- 6800
14- 1449
15- 9887
16- 8825
17- 7573
18- 9302
19- 2093
20- 7043
El 26 en el mundo de los sueños es La Misa
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9 Abril de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29527
1- 6126
2- 8877
3- 6094
4- 4403
5- 0411
6- 6902
7- 4540
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