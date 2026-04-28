Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29607
1- 7626
2- 7342
3- 4587
4- 8762
5- 4208
6- 3329
7- 6161
8- 3509
9- 7059
10- 8259
11- 7142
12- 6365
13- 8103
14- 8648
15- 9966
16- 4782
17- 2151
18- 1065
19- 0109
20- 9451
El 26 en el mundo de los sueños es La Misa
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28 Abril de 2026 11.47
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29607
1- 7626
2- 7342
3- 4587
4- 8762
5- 4208
6- 3329
7- 6161
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