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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Martes 28 de Abril 2026

-

28 Abril de 2026 11.47

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29607

1- 7626

2- 7342

3- 4587

4- 8762

5- 4208

6- 3329

7- 6161

8- 3509

9- 7059

10- 8259

11- 7142

12- 6365

13- 8103

14- 8648

15- 9966

16- 4782

17- 2151

18- 1065

19- 0109

20- 9451

 

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