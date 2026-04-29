Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29612
1- 6734
2- 3706
3- 0158
4- 0866
5- 0960
6- 7938
7- 7453
8- 7576
9- 8153
10- 6962
11- 0908
12- 3245
13- 9198
14- 8425
15- 7066
16- 5664
17- 4052
18- 9955
19- 2545
20- 1309
El 34 en el mundo de los sueños es La Cabeza
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29 Abril de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29612
1- 6734
2- 3706
3- 0158
4- 0866
5- 0960
6- 7938
7- 7453
8- 7576
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