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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Miércoles 29 de Abril 2026

29 Abril de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29612

1- 6734

2- 3706

3- 0158

4- 0866

5- 0960

6- 7938

7- 7453

8- 7576

9- 8153

10- 6962

11- 0908

12- 3245

13- 9198

14- 8425

15- 7066

16- 5664

17- 4052

18- 9955

19- 2545

20- 1309

El 34 en el mundo de los sueños es La Cabeza


 

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