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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 30 de Abril 2026

30 Abril de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29617

1- 2629

2- 8078

3- 2645

4- 9823

5- 9775

6- 8847

7- 2507

8- 8519

9-9497

10-3746

11- 9405

12- 9607

13- 9841

14- 4705

15- 6204

16- 7287

17- 2711

18- 7162

19- 4267

20- 2848

 

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