Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29617
1- 2629
2- 8078
3- 2645
4- 9823
5- 9775
6- 8847
7- 2507
8- 8519
9-9497
10-3746
11- 9405
12- 9607
13- 9841
14- 4705
15- 6204
16- 7287
17- 2711
18- 7162
19- 4267
20- 2848
El 29 en el mundo de los sueños es San Pedro
23 C ° ST 22.41 °
30 Abril de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29617
1- 2629
2- 8078
3- 2645
4- 9823
5- 9775
6- 8847
7- 2507
8- 8519
9-9497
10-3746
11- 9405
12- 9607
13- 9841
14- 4705
15- 6204
16- 7287
17- 2711
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19- 4267
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