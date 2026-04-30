Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29617

1- 2629

2- 8078

3- 2645

4- 9823

5- 9775

6- 8847

7- 2507

8- 8519

9-9497

10-3746

11- 9405

12- 9607

13- 9841

14- 4705

15- 6204

16- 7287

17- 2711

18- 7162

19- 4267

20- 2848

El 29 en el mundo de los sueños es San Pedro



