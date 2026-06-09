Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29777
1- 3227
2- 8324
3- 6360
4- 1702
5- 1162
6- 2596
7- 4104
8- 3583
9- 7066
10- 1456
11- 7312
12- 9352
13- 1904
14- 2721
15- 5246
16- 0583
17- 0394
18- 2308
19- 2082
20- 1203
El 27 en el mundo de los sueño es El Peine
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9 Junio de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29777
1- 3227
2- 8324
3- 6360
4- 1702
5- 1162
6- 2596
7- 4104
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