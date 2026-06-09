Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29777

1- 3227

2- 8324

3- 6360

4- 1702

5- 1162

6- 2596

7- 4104

8- 3583

9- 7066

10- 1456

11- 7312

12- 9352

13- 1904

14- 2721

15- 5246

16- 0583

17- 0394

18- 2308

19- 2082

20- 1203

El 27 en el mundo de los sueño es El Peine



