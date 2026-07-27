  • Dólar
  • BNA $1470 ~ $1520
  • BLUE $1525 ~ $1545
  • TURISTA $1911 ~ $1911

26 C ° ST 26.24 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Lunes 27 de Julio del 2026

27 Julio de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29962

1- 4335

2- 6499

3- 7279

4- 5816

5- 3817

6- 5178

7- 5271

8- 0001

9- 3783

10- 1413

11- 0414

12- 1024

13- 3923

14- 6356

15- 8395

16- 8436

17- 7952

18- 9178

19- 5551

20- 7387

El 35 en el mundo de lo sueños es Pajarito


 

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también