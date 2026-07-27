Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29962
1- 4335
2- 6499
3- 7279
4- 5816
5- 3817
6- 5178
7- 5271
8- 0001
9- 3783
10- 1413
11- 0414
12- 1024
13- 3923
14- 6356
15- 8395
16- 8436
17- 7952
18- 9178
19- 5551
20- 7387
El 35 en el mundo de lo sueños es Pajarito
26 C ° ST 26.24 °
27 Julio de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29962
1- 4335
2- 6499
3- 7279
4- 5816
5- 3817
6- 5178
7- 5271
8- 0001
9- 3783
10- 1413
11- 0414
12- 1024
13- 3923
14- 6356
15- 8395
16- 8436
17- 7952
18- 9178
19- 5551
20- 7387
El 35 en el mundo de lo sueños es Pajarito