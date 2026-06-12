Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29792
1- 3628
2- 4117
3- 2170
4- 9067
5- 8685
6- 6955
7- 4107
8- 4999
9- 2920
10- 3214
11- 8965
12- 3942
13- 1982
14- 1969
15- 0612
16- 3826
17- 6509
18- 8534
19- 1647
20- 6958
El 28 en el mundo de los sueños es El Cerro
19 C ° ST 18.26 °
12 Junio de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29792
1- 3628
2- 4117
3- 2170
4- 9067
5- 8685
6- 6955
7- 4107
8- 4999
9- 2920
10- 3214
11- 8965
12- 3942
13- 1982
14- 1969
15- 0612
16- 3826
17- 6509
18- 8534
19- 1647
20- 6958
El 28 en el mundo de los sueños es El Cerro