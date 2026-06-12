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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Viernes 12 de Junio del 2026

12 Junio de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29792

1- 3628

2- 4117

3- 2170

4- 9067

5- 8685

6- 6955

7- 4107

8- 4999

9- 2920

10- 3214

11- 8965

12- 3942

13- 1982

14- 1969

15- 0612

16- 3826

17- 6509

18- 8534

19- 1647

20- 6958

 

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