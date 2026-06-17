Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29807

1- 1027

2- 6501

3- 9630

4- 2264

5- 8142

6- 4749

7- 7789

8- 4121

9- 9616

10- 6798

11- 7741

12- 1316

13- 8056

14- 4666

15- 1616

16- 2424

17- 5299

18- 9518

19- 6247

20- 6138

El 27 en el mundo de los sueños es El Peine



