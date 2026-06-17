Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29807
1- 1027
2- 6501
3- 9630
4- 2264
5- 8142
6- 4749
7- 7789
8- 4121
9- 9616
10- 6798
11- 7741
12- 1316
13- 8056
14- 4666
15- 1616
16- 2424
17- 5299
18- 9518
19- 6247
20- 6138
El 27 en el mundo de los sueños es El Peine
18 C ° ST 17.48 °
17 Junio de 2026 12.03
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29807
1- 1027
2- 6501
3- 9630
4- 2264
5- 8142
6- 4749
7- 7789
8- 4121
9- 9616
10- 6798
11- 7741
12- 1316
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16- 2424
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