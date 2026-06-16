Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29802

1- 9801

2- 7736

3- 4540

4- 7457

5- 8297

6- 8728

7- 1862

8- 9002

9- 4932

10- 3645

11- 6928

12- 9015

13- 7970

14- 2847

15- 1498

16- 8851

17- 7960

18- 7311

19- 2438

20- 8822

El 01 en el mundo de los sueños es El Agua