Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29802
1- 9801
2- 7736
3- 4540
4- 7457
5- 8297
6- 8728
7- 1862
8- 9002
9- 4932
10- 3645
11- 6928
12- 9015
13- 7970
14- 2847
15- 1498
16- 8851
17- 7960
18- 7311
19- 2438
20- 8822
El 01 en el mundo de los sueños es El Agua
18 C ° ST 17.42 °
16 Junio de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29802
1- 9801
2- 7736
3- 4540
4- 7457
5- 8297
6- 8728
7- 1862
8- 9002
9- 4932
10- 3645
11- 6928
12- 9015
13- 7970
14- 2847
15- 1498
16- 8851
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19- 2438
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