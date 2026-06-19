Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29817
1- 6292
2- 5783
3- 5805
4- 5114
5- 3989
6- 7972
7- 8465
8- 9625
9- 8522
10- 9565
11- 2635
12- 4405
13- 0221
14- 3477
15- 2657
16- 7422
17- 6002
18- 2710
19- 9887
20- 8237
El 92 en el mundo de los sueños es El Médico
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19 Junio de 2026 11.55
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29817
1- 6292
2- 5783
3- 5805
4- 5114
5- 3989
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