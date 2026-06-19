Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29817

1- 6292

2- 5783

3- 5805

4- 5114

5- 3989

6- 7972

7- 8465

8- 9625

9- 8522

10- 9565

11- 2635

12- 4405

13- 0221

14- 3477

15- 2657

16- 7422

17- 6002

18- 2710

19- 9887

20- 8237

El 92 en el mundo de los sueños es El Médico



