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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Jueves 18 de Junio del 2026

18 Junio de 2026 14.59

Vespertina 13.30 hs

Sorteo n° 29813

1- 0833

2- 8394

3- 7376

4- 0251

5- 8745

6- 2690

7- 0178

8- 6082

9- 5363

10- 5996

11- 0072

12- 7881

13- 9854

14- 5359

15- 0898

16- 2908

17- 8210

18- 4362

19- 4694

20- 0597

 

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