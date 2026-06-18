Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29813
1- 0833
2- 8394
3- 7376
4- 0251
5- 8745
6- 2690
7- 0178
8- 6082
9- 5363
10- 5996
11- 0072
12- 7881
13- 9854
14- 5359
15- 0898
16- 2908
17- 8210
18- 4362
19- 4694
20- 0597
El 33 en el mundo de los sueños es Cristo
14 C ° ST 13.2 °
18 Junio de 2026 14.59
Vespertina 13.30 hs
Sorteo n° 29813
1- 0833
2- 8394
3- 7376
4- 0251
5- 8745
6- 2690
7- 0178
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9- 5363
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