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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Martes 23 de Junio del 2026

23 Junio de 2026 11.55

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29827

1- 9865

2- 2898

3- 7077

4- 6978

5- 3936

6- 5042

7- 3154

8- 9373

9- 2054

10- 9947

11- 9776

12- 9690

13- 3752

14- 3586

15- 3663

16- 7648

17- 8546

18- 8094

19- 0348

20- 6556

 

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