Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29827
1- 9865
2- 2898
3- 7077
4- 6978
5- 3936
6- 5042
7- 3154
8- 9373
9- 2054
10- 9947
11- 9776
12- 9690
13- 3752
14- 3586
15- 3663
16- 7648
17- 8546
18- 8094
19- 0348
20- 6556
El 65 en el mundo de los sueños El Cazador
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23 Junio de 2026 11.55
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29827
1- 9865
2- 2898
3- 7077
4- 6978
5- 3936
6- 5042
7- 3154
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