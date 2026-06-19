Categórica: Antonela Roccuzzo salió al cruce en medio del escándalo de la fake news

La influencer y actual pareja de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo desmintió haber cortado algún tipo de lazo en redes sociales con Nicolas Occhiato y Florencia Peña ya que nunca existió tal conexión.

El hecho surge un día después de que la actriz fue desvinculada, junto a dos productoras, del streaming Luzu por haber comunicado erróneamente que Jorge Messi, padre de Lionel, había fallecido, lo que es totalmente falso.

Luego de este episodio, varios medios informaron -también falsamente- que Roccuzzo había dejado de seguir en Instagram a Occhiato y a la intérprete, sin embargo, se trata de una nueva fake new y la propia Antonella se encargó de expresarlo.

En declaraciones radiales, la periodista Yanina Latorre apuntó: "Me escribió Antonella y me pidió que desmienta categóricamente que lo desmienta". El mensaje de la influencer fue conciso y breve, lo que descartó cualquier tipo de rispidez.

"Yani, si esto sigue saliendo, es mentira, yo no quiero meterme en ningún quilombo. Nunca lo seguí a Nico Occhiato ni a Flor Peña. Sigo a Momi y a la novia de él -refiere a Flor Jazmín, pareja de Occhiato-", le comunicó Antonella a Yanina.