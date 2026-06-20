Flor Peña evalúa una millonaria demanda contra Nicolás Occhiato y Luzu TV

La polémica originada por la difusión de una información errónea sobre la supuesta muerte de Jorge Messi continúa generando consecuencias y abre ahora un nuevo frente de conflicto. La situación, que provocó una fuerte repercusión pública y cambios dentro de un programa de Luzu TV, podría derivar en una disputa judicial entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato, según confirmó el abogado de la actriz, Fernando Burlando.

El caso, que comenzó con la circulación al aire de una noticia falsa vinculada al padre de Lionel Messi, evolucionó rápidamente desde una controversia mediática hacia un escenario con posibles implicancias legales. Mientras las repercusiones continúan, la posibilidad de una demanda mantiene abierto un capítulo que suma tensión a una situación ya compleja.

La evaluación de acciones legales

Fernando Burlando confirmó que Florencia Peña se encuentra analizando la posibilidad de iniciar una demanda a raíz de los acontecimientos que derivaron de la difusión de la información errónea.

En declaraciones públicas, el letrado fue claro respecto de la situación y remarcó que la decisión está siendo considerada por su representada dentro del marco de sus derechos legales.

"Lo está analizando. Es su derecho, desde el punto de vista jurídico", sostuvo.

La afirmación del abogado marca un punto de inflexión en el conflicto, ya que introduce formalmente la posibilidad de una instancia judicial entre las partes involucradas. Aunque hasta el momento no se confirmó la presentación de una acción concreta, las declaraciones de Burlando evidencian que el tema se encuentra bajo evaluación y que la alternativa legal permanece sobre la mesa.

Cuestionamientos a la desvinculación de Florencia Peña

Además de referirse a la eventual demanda, Burlando cuestionó la forma en que se produjo la salida de Florencia Peña de Luzu TV.

Según explicó, la rescisión de su vínculo fue decidida de manera unilateral, un aspecto que consideró relevante dentro del análisis que actualmente realiza la actriz junto a su entorno legal.

Entre los principales señalamientos realizados por el abogado se destacan:

La rescisión fue, según sus palabras, unilateral .

. La conductora fue apartada de manera inmediata.

Consideró que ese procedimiento podía realizarse, pero que debía existir una notificación previa.

Señaló que dicha notificación debía efectuarse con un mes de anticipación y mediante otra vía.

"La rescisión fue unilateral. La sacaron volando. Eso se puede hacer, pero debe ser notificada un mes antes por otra vía", afirmó.

Estas declaraciones agregan un nuevo elemento a la controversia, ya que trasladan parte del debate desde el episodio periodístico original hacia las condiciones en las que se produjo la desvinculación de la conductora.

El impacto emocional de la controversia

El abogado también se refirió al estado personal de Florencia Peña luego de la sucesión de acontecimientos que se desencadenaron tras la difusión de la noticia falsa.

De acuerdo con Burlando, la actriz atraviesa un momento difícil desde el punto de vista emocional como consecuencia de la exposición pública y de las decisiones adoptadas posteriormente.

"Está muy golpeada y muy afectada", expresó.

La descripción realizada por el letrado refleja el impacto que tuvo la polémica en la conductora, quien quedó en el centro de una discusión que trascendió el contenido emitido al aire y alcanzó a integrantes del equipo de trabajo y a la estructura interna del programa.

La postura de Florencia Peña sobre los despidos

Días antes de las declaraciones de Burlando, la propia Florencia Peña había hecho pública su posición respecto de algunas de las medidas adoptadas tras el episodio.

Durante una entrevista televisiva, la conductora manifestó su desacuerdo con las decisiones que derivaron en la salida de integrantes de la producción. Según relató, una de sus primeras reacciones luego de abandonar el aire fue intentar impedir que se produjeran despidos.

En ese contexto, aseguró que realizó un pedido explícito para que no se avanzara con esas medidas, aunque sostuvo que su planteo no fue tenido en cuenta.

"Les juro por mi vida que lo primero que hice cuando salí del aire fue pedir que no los echaran, pero no me dieron bola".

Las declaraciones de Peña aportaron una mirada diferente sobre lo ocurrido puertas adentro de Luzu TV y dejaron en evidencia su desacuerdo con las decisiones posteriores al incidente que generó la crisis.

El origen del conflicto y sus consecuencias

La controversia se inició cuando al aire se difundió una noticia falsa sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi. La información generó una inmediata repercusión en redes sociales y desencadenó una serie de consecuencias dentro del programa.

Entre los efectos derivados del episodio se registraron:

Una fuerte reacción en redes sociales.

Cambios internos dentro del programa.

Modificaciones en el equipo de producción.

La salida de integrantes vinculados a la producción.

La desvinculación de Florencia Peña de Luzu TV.

La evaluación de posibles acciones judiciales.

Lo que comenzó como un error informativo terminó convirtiéndose en una crisis con múltiples dimensiones: mediática, laboral y potencialmente judicial. Mientras continúan las repercusiones, la posibilidad de que Florencia Peña avance con una demanda agrega incertidumbre sobre el desenlace de un conflicto que sigue sumando capítulos.

Por ahora, la controversia permanece abierta. Las declaraciones de Fernando Burlando, el malestar expresado por la conductora y las consecuencias que siguieron a la difusión de la noticia falsa mantienen la atención sobre un caso que aún no encuentra un cierre definitivo y cuyo próximo paso podría desarrollarse en el ámbito judicial.