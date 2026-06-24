Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29832

1- 9118

2- 0470

3- 1902

4- 0690

5- 0615

6- 7245

7- 9408

8- 8883

9- 0286

10- 3256

11- 0729

12- 0076

13- 3571

14- 7029

15- 9403

16- 0995

17- 4479

18- 3299

19- 1464

20- 4023

El 18 en el mundo de lo sueños es La Sangre



