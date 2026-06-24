Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29832
1- 9118
2- 0470
3- 1902
4- 0690
5- 0615
6- 7245
7- 9408
8- 8883
9- 0286
10- 3256
11- 0729
12- 0076
13- 3571
14- 7029
15- 9403
16- 0995
17- 4479
18- 3299
19- 1464
20- 4023
El 18 en el mundo de lo sueños es La Sangre
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24 Junio de 2026 11.45
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Sorteo n° 29832
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2- 0470
3- 1902
4- 0690
5- 0615
6- 7245
7- 9408
8- 8883
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