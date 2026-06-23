Alerta amarilla por frío extremo: Catamarca entre las 15 provincias alcanzadas

El invierno comenzó a mostrar toda su intensidad y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este martes 23 de junio de 2026 la vigencia de una alerta amarilla por frío extremo que alcanza a gran parte del territorio nacional.

La advertencia meteorológica incluye además fenómenos asociados como nevadas en determinadas regiones y fuertes vientos en distintas zonas del país, con especial atención sobre la presencia del viento Zonda en varios sectores.

La situación climática se presenta como uno de los eventos de bajas temperaturas más significativos de los últimos días, generando condiciones que requieren especial atención por parte de la población debido al impacto que el frío intenso puede tener sobre la salud y las actividades cotidianas.

La alerta emitida por el organismo meteorológico nacional alcanza a numerosas provincias argentinas, configurando un escenario de amplitud territorial que abarca desde la Patagonia hasta el norte del país.

Las provincias alcanzadas por la alerta

Según informó el SMN, la alerta amarilla por bajas temperaturas rige para sectores de las siguientes provincias:

Neuquén.

Mendoza.

San Luis.

La Rioja.

Córdoba.

Santa Fe.

Entre Ríos.

Corrientes.

Misiones.

Tucumán.

Salta.

Jujuy.

Formosa.

Catamarca .

. Chaco.

A este conjunto de jurisdicciones se suma Santa Cruz, donde la advertencia meteorológica vigente corresponde específicamente a nevadas. Además del descenso térmico generalizado, el organismo indicó que el fenómeno contempla la presencia de fuertes vientos en diversas regiones del país, situación que puede incrementar la sensación térmica y profundizar las condiciones de frío percibidas por la población.

Catamarca bajo la influencia de las bajas temperaturas

En Catamarca, el avance de la temporada invernal ya comenzó a sentirse con intensidad desde las primeras horas de este martes. La provincia amaneció con algunos de los registros térmicos más bajos observados en los últimos días, especialmente en el sector oeste del territorio provincial, donde se reportan temperaturas por debajo de los cero grados.

Uno de los casos destacados es el de Aconquija, donde durante la jornada se registró una temperatura de -0,6 grados, acompañada por una sensación térmica de -5,1 grados.

De acuerdo con la información meteorológica difundida por el SMN, este comportamiento térmico se replica en gran parte del oeste catamarqueño, consolidando un escenario de intenso frío en esa región. A pesar de la presencia de cielo despejado y abundante sol en amplios sectores de la provincia, las bajas temperaturas continúan siendo una característica predominante de la jornada.

El pleno sol contribuye a mejorar las condiciones ambientales durante el día, pero no alcanza a revertir la sensación de frío que se mantiene en distintos puntos del territorio catamarqueño.

Qué se espera para el resto de la semana

Las perspectivas meteorológicas indican que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días. Para las localidades del interior provincial, el pronóstico señala que los valores mínimos oscilarán entre -2 y -4 grados, manteniendo condiciones típicamente invernales y favoreciendo la persistencia de heladas en distintos sectores.

En tanto, para el Valle Central, el Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas mínimas que se ubicarán entre los 3 y 5 grados, registros que, si bien son superiores a los observados en el oeste provincial, igualmente reflejan un marcado descenso térmico.

Este escenario anticipa una continuidad de las condiciones frías a lo largo de la semana, por lo que las autoridades recomiendan adoptar medidas de prevención para minimizar riesgos asociados a la exposición prolongada a bajas temperaturas.

Recomendaciones para enfrentar el frío extremo

Ante la vigencia de la alerta amarilla, las autoridades sanitarias y meteorológicas difundieron una serie de recomendaciones orientadas a proteger la salud de la población. Entre las principales medidas preventivas se destacan:

Evitar la exposición prolongada al frío en espacios exteriores.

Utilizar varias capas de ropa liviana para conservar el calor corporal.

Realizar movimientos frecuentes, como caminar o mover las extremidades, para favorecer la generación de calor.

Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Mantener una adecuada hidratación.

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

Las autoridades también recordaron que, ante la aparición de síntomas relacionados con la exposición al frío, es importante no recurrir a la automedicación y consultar con un médico o acudir al centro de salud más cercano.