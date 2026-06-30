Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29857
1- 7182
2- 0062
3- 6745
4- 6649
5- 9995
6- 2281
7- 3956
8- 9947
9- 8329
10- 6215
11- 0345
12- 7779
13- 4867
14- 5282
15- 7375
16- 9112
17- 1630
18- 8694
19- 5550
20. 2148
El 82 en el mundo de los sueños es La Pelea
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30 Junio de 2026 11.46
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29857
1- 7182
2- 0062
3- 6745
4- 6649
5- 9995
6- 2281
7- 3956
8- 9947
9- 8329
10- 6215
11- 0345
12- 7779
13- 4867
14- 5282
15- 7375
16- 9112
17- 1630
18- 8694
19- 5550
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