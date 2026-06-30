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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Martes 30 de Junio del 2026

30 Junio de 2026 11.46

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29857

1- 7182

2- 0062

3- 6745

4- 6649

5- 9995

6- 2281

7- 3956

8- 9947

9- 8329

10- 6215

11- 0345

12- 7779

13- 4867

14- 5282

15- 7375

16- 9112

17- 1630

18- 8694

19- 5550

20. 2148

 

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