Denuncian contrataciones irregulares en el municipio de la Capital

El concejal capitalino de La Libertad Avanza, Diego Figueroa, presentó en el Concejo Deliberante una denuncia sobre el proceso de contrataciones de la Municipalidad de Catamarca y, en una entrevista posterior en exclusiva para este medio, amplió los detalles del planteo que en los últimos días generó repercusión. De acuerdo con el edil, una empresa vinculada por lazos familiares a un secretario del Departamento Ejecutivo habría obtenido de manera directa numerosos contratos por sumas millonarias, algo que estaría reñido con la normativa municipal.

En qué consiste la denuncia

Según relató Figueroa, la empresa "LECBA S.R.L." se dedicaría a tareas de construcción de infraestructura vial, pavimentación y obras vinculadas al alumbrado público. El edil afirmó que el titular de esa empresa estaría casado con la hija del secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo, por lo que el dueño de la compañía es yerno del funcionario.

El núcleo del cuestionamiento es de orden normativo. De acuerdo con el concejal, el artículo 113, inciso CH, de la Carta Orgánica Municipal impediría a los funcionarios públicos contratar, de manera directa o indirecta, con familiares consanguíneos y por afinidad hasta el segundo grado. Figueroa sostuvo que el vínculo de yerno encuadraría dentro de esa prohibición y que, por lo tanto, las contrataciones detectadas configurarían un presunto incumplimiento de esa norma.

"Hemos avizorado en el Boletín Oficial y por el sistema de transparencia y contrataciones que tiene el municipio múltiples contrataciones con la Secretaría de Servicios Ciudadanos de manera directa", afirmó el edil. Según precisó, en uno de esos casos —el expediente 90.955 del año 2025— figuraría la firma digital del propio secretario, circunstancia que, a su entender, agravaría la situación que denuncia.

Las cifras que mencionó el concejal

Durante la entrevista, Figueroa enumeró una serie de contrataciones que, según dijo, habría relevado a partir de la documentación oficial. Entre ellas mencionó la adquisición de 300 luminarias por 12.750.000 pesos y el alquiler de camiones y equipo vial por 9 millones de pesos, además del programa de bacheo correspondiente a 2025.

El edil también hizo referencia a otras obras de mayor envergadura, siempre según su relevamiento. Citó una reparación de bacheo superficial en la zona norte por 99 millones de pesos; un servicio de reconversión de luces en el barrio Luis Franco por 11.260.000 pesos; un servicio de reconversión de luminarias LED sobre el arroyo Fariñango por 13 millones de pesos; y un programa de bacheo para el denominado "cuadrante 10", en el barrio Piñón Fijo, por 24 millones de pesos.

De acuerdo con el concejal, las contrataciones no se habrían concentrado únicamente en la Secretaría de Servicios Ciudadanos, sino que la empresa habría operado con distintas áreas del municipio. Figueroa afirmó, además, que en redes sociales se observarían imágenes de vehículos —entre ellos una camioneta— que, según su lectura, pertenecerían a la firma señalada, aunque ese punto también forma parte de su apreciación y no de una constatación oficial.

El presunto "direccionamiento"

El planteo de fondo del edil apunta a lo que describió como un "direccionamiento" y una "parcelación" del proceso de contratación. Según su interpretación, la modalidad consistiría en fragmentar las obras para que puedan ser adjudicadas de manera directa, es decir, sin un proceso de licitación pública, lo que habilitaría —siempre de acuerdo con su versión— que la empresa solicite una obra y le sea otorgada en el ámbito de la misma secretaría conducida por su presunto familiar.

Figueroa fue enfático en aclarar los límites de su denuncia. "Nosotros ni siquiera estamos poniendo en tela de juicio si las obras existen o no existen", señaló. El eje de su cuestionamiento, dijo, no es la ejecución de los trabajos, sino la transparencia del procedimiento y la identidad de quienes resultan adjudicatarios. En su visión, en Catamarca "las familias que progresan son los amigos y los familiares del poder", una expresión que utilizó para graficar lo que considera un patrón en la administración municipal.

La respuesta del oficialismo, según el denunciante

Consultado sobre cómo reaccionó el bloque oficialista cuando expuso el tema en el recinto, el concejal ofreció su propia lectura de lo ocurrido. Según Figueroa, los ediles del oficialismo "se quedaron sin palabras" e intentaron desviar la discusión hacia cuestiones de orden nacional para, a su criterio, dilatar el debate.

El edil indicó que quien abordó el asunto fue el presidente del Concejo, quien habría planteado que las obras en cuestión estarían cumplidas. Frente a ello, Figueroa reiteró que su denuncia no discute la realización de los trabajos, sino el modo en que se habrían adjudicado. Cabe insistir en que esta es la reconstrucción que hizo el propio denunciante de la sesión y que no reemplaza la versión que pudieran aportar los aludidos.

Los pasos que anunció

En cuanto al procedimiento a seguir, el concejal informó que presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante, aunque admitió no ser optimista respecto de su tratamiento. Además, dijo haber solicitado a la propia secretaría que se brinde información sobre la cadena de trazabilidad del expediente, con el objetivo de reconstruir formalmente el recorrido administrativo del trámite.

Figueroa remarcó que no promueve la judicialización de la política y que su expectativa pasa por "una conversación honesta y transparente" entre el municipio y los vecinos. En esa línea, planteó que, de haberse cometido un error, debería ser el intendente —en su carácter de primera magistratura municipal— quien adopte las medidas correspondientes respecto de su secretario. El edil aclaró, asimismo, que no cuestiona el derecho de las empresas a trabajar, sino que reclama que lo hagan "dentro de los carriles normativos", evitando lo que definió como nepotismo y favoritismo en la obra pública.

Otros casos mencionados y el trasfondo del planteo

El concejal sostuvo que el episodio denunciado no sería un hecho aislado, sino un "caso testigo". Afirmó que existirían otras situaciones similares vinculadas a distintas familias, aunque aclaró que su cuestionamiento no apunta a las personas que trabajan en las empresas, sino al "proceder del municipio", al que atribuyó haber direccionado contrataciones directas pese a las limitaciones que, según él, fija la Carta Orgánica.

En el cierre, Figueroa enmarcó su denuncia en lo que describió como una "impunidad" sostenida durante casi 16 años de gestión, período en el que no se habría auditado con detalle el Boletín Oficial ni los vínculos entre empresas adjudicatarias y funcionarios. El edil agradeció la difusión del tema y expresó su expectativa de que el intendente "tome cartas en el asunto" para evitar que situaciones como la denunciada se repitan.

Documentación del denunciante:

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