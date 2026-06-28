Profundo dolor en la Policía por la muerte de otro integrante de la fuerza

La Policía atraviesa horas de profunda consternación tras conocerse el fallecimiento del Sargento Oscar Sebastián Morales, de 42 años, quien perdió la vida esta madrugada en un siniestro vial registrado en el sector sur de la Capital. La noticia generó un fuerte impacto dentro de la institución, donde compañeros y superiores manifestaron el dolor por la pérdida de un nuevo integrante de la fuerza.

Desde la Policía hicieron llegar sus condolencias a familiares y amigos del sargento, al tiempo que señalaron que la muerte representa una irreparable pérdida para la comunidad policial.

El deceso de Morales se produce en un contexto especialmente sensible para la fuerza, ya que es el segundo policía que muere en pocos días en un hecho de tránsito. El anterior hecho apenas ocurrió el jueves, en circunstancias que no se aclararon en cuánto a cómo se dio el accidente.

Recordemos que en ese hecho falleció el Oficial Ayudante Enzo Leonel Moya, de 25 años, en otro siniestro vial ocurrido en Valle Viejo. Ahora la sucesión de ambas tragedias provoca una profunda conmoción entre los efectivos policiales y en los ámbitos vinculados a la seguridad provincial.

Cómo ocurrió el siniestro de hoy

De acuerdo con la información oficial, Oscar Sebastián Morales conducía una motocicleta Gilera Smash 110 cc, de colores negro y gris, cuando por razones que se tratan de establecer, el sargento perdió el control del rodado y cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia de la caída, el efectivo sufrió graves lesiones que le provocaron la muerte en el lugar del hecho.

El sargento falleció en el lugar del siniestro Así fue informado oficialmente, siendo esto por la gravedad de las heridas sufridas tras caer sobre la cinta asfáltica.

La investigación

Tras el siniestro trabajaron en el lugar sumariantes de la Unidad Judicial N° 2, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Las tareas se llevaron adelante bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que interviene en la causa.

Dolor y despedida

La muerte del sargento Morales volvió a enlutar a la fuerza policial y dejó un clima de profundo dolor entre compañeros, familiares y allegados.

Desde la institución destacaron el acompañamiento a los seres queridos del efectivo fallecido y expresaron su pesar por una pérdida que golpea nuevamente a la comunidad policial, apenas días después del fallecimiento del oficial Enzo Leonel Moya. Con dos tragedias viales que involucraron a integrantes de la fuerza en menos de una semana, la Policía vive jornadas marcadas por la conmoción, el duelo y el recuerdo de sus camaradas fallecidos.