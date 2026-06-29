El Gobierno de Catamarca confirmó las fechas del receso administrativo invernal

El Gobierno de Catamarca oficializó el receso administrativo invernal para la Administración Pública Provincial, estableciendo un cronograma que se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio. La medida fue organizada en dos turnos de cinco días corridos, con el objetivo de compatibilizar el beneficio para los agentes públicos con la continuidad de los servicios que presta el Estado.

La disposición alcanza tanto a la Administración Central como a los organismos descentralizados y autárquicos, que deberán implementar el esquema previsto en la normativa para asegurar el funcionamiento normal de las distintas dependencias durante todo el período del receso.

De acuerdo con lo establecido, la organización de los turnos quedará bajo la responsabilidad de las autoridades de cada organismo, que deberán distribuir al personal de manera proporcional para garantizar que las prestaciones estatales continúen desarrollándose sin interrupciones.

Dos períodos previstos para el descanso del personal

La normativa oficial establece que los agentes de la Administración Pública Provincial podrán acceder al beneficio durante uno de los dos períodos definidos para el receso.

Los turnos establecidos son los siguientes:

Del 13 al 17 de julio.

Del 20 al 24 de julio.

Cada organismo será el encargado de determinar qué trabajadores integrarán cada uno de esos grupos, de acuerdo con las necesidades operativas de cada dependencia. La distribución deberá realizarse de forma equilibrada para asegurar que, mientras una parte del personal acceda al receso, otra permanezca prestando servicios y permita mantener la atención y el funcionamiento habitual de las oficinas públicas.

De esta manera se oficializa una fecha conocida y esperada por la Administración Pública, la que se sabe coincide con el receso del sistema educativo y que en Catamarca está relacionado con la Fiesta del Poncho.

Requisitos para acceder al beneficio

La disposición también fija las condiciones que deberán cumplir los agentes para poder acceder al receso administrativo. Según la normativa, será necesario acreditar una antigüedad mínima de seis meses en la Administración Pública Provincial.

Además, los trabajadores deberán haber prestado servicios efectivos durante más de cuatro meses en el presente año, condición que también forma parte de los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

Estos criterios determinarán qué agentes estarán comprendidos dentro del régimen del receso administrativo dispuesto por el Gobierno provincial.

Alcance de la medida para otros trabajadores

La disposición no se limita únicamente al personal permanente de la Administración Pública Provincial. También alcanza a los beneficiarios de becas y al personal contratado bajo la modalidad de locación de obra, quienes igualmente quedarán comprendidos dentro del esquema previsto para el receso administrativo.

En estos casos, la normativa establece que dichos trabajadores quedarán exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo durante el período que determinen las autoridades de cada área.

De esta manera, cada dependencia tendrá la facultad de establecer el período correspondiente para quienes integran estas modalidades de vinculación laboral, siempre dentro del marco fijado por la disposición oficial.

Garantizar la continuidad de los servicios

Uno de los aspectos centrales de la medida es la organización que deberán llevar adelante los responsables de cada organismo para garantizar que el receso administrativo no afecte la prestación de los servicios públicos, tal y como sucede todos los años Es así que la normativa establece expresamente que las autoridades de cada dependencia deberán distribuir al personal de manera proporcional entre ambos turnos.

Ese esquema permitirá que una parte de los trabajadores haga uso del receso mientras el resto continúe desempeñando sus funciones, asegurando el funcionamiento normal de las oficinas y organismos comprendidos por la disposición. La organización interna quedará, por lo tanto, bajo la responsabilidad de cada área administrativa, que deberá definir la integración de los grupos de trabajo respetando las pautas establecidas por el Gobierno provincial.

Invitación a otros poderes y organismos

Además de establecer el régimen para la Administración Pública Provincial, el Gobierno de Catamarca extendió una invitación a otros organismos e instituciones para adherir a las disposiciones previstas en el decreto.

La convocatoria está dirigida a:

Poder Legislativo.

Poder Judicial.

Municipios.

Organismos nacionales con asiento en Catamarca.

La invitación contempla la posibilidad de que estas instituciones adopten un esquema similar al dispuesto para la Administración Pública Provincial, conforme a las previsiones contenidas en el decreto oficial.