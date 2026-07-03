Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29872

1- 1720

2- 6814

3- 9585

4- 0008

5- 0777

6- 7103

7- 7546

8- 8661

9- 8918

10- 3552

11- 2784

12- 2509

13- 7807

14- 1266

15- 0101

16- 3727

17- 0777

18- 9511

19- 8131

20- 2689

El 20 en el mundo de los sueños es La Fiesta



