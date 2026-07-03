Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29872
1- 1720
2- 6814
3- 9585
4- 0008
5- 0777
6- 7103
7- 7546
8- 8661
9- 8918
10- 3552
11- 2784
12- 2509
13- 7807
14- 1266
15- 0101
16- 3727
17- 0777
18- 9511
19- 8131
20- 2689
El 20 en el mundo de los sueños es La Fiesta
7 C ° ST 4.94 °
3 Julio de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29872
1- 1720
2- 6814
3- 9585
4- 0008
5- 0777
6- 7103
7- 7546
8- 8661
9- 8918
10- 3552
11- 2784
12- 2509
13- 7807
14- 1266
15- 0101
16- 3727
17- 0777
18- 9511
19- 8131
20- 2689
El 20 en el mundo de los sueños es La Fiesta