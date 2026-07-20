Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29932

1- 6080

2- 9941

3- 6239

4- 4947

5- 7679

6- 1531

7- 9629

8- 3147

9- 8529

10- 8751

11- 6467

12- 4132

13- 3749

14- 5421

15- 7220

16- 8037

17- 8712

18- 7417

19- 9191

20- 7529

El 80 en el mundo de los sueños es La Bocha



