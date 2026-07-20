Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29932
1- 6080
2- 9941
3- 6239
4- 4947
5- 7679
6- 1531
7- 9629
8- 3147
9- 8529
10- 8751
11- 6467
12- 4132
13- 3749
14- 5421
15- 7220
16- 8037
17- 8712
18- 7417
19- 9191
20- 7529
El 80 en el mundo de los sueños es La Bocha
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20 Julio de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
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1- 6080
2- 9941
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5- 7679
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