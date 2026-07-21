Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29937
1- 6534
2- 7626
3- 0079
4- 3171
5- 7266
6- 1612
7- 7287
8- 4377
9- 5838
10- 6185
11- 7246
12- 1671
13- 5332
14- 2847
15- 7220
16- 3384
17- 9021
18- 8531
19- 7487
20- 9932
El 34 en el mundo de los sueño es La Cabeza
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21 Julio de 2026 11.44
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2- 7626
3- 0079
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5- 7266
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