Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29937

1- 6534

2- 7626

3- 0079

4- 3171

5- 7266

6- 1612

7- 7287

8- 4377

9- 5838

10- 6185

11- 7246

12- 1671

13- 5332

14- 2847

15- 7220

16- 3384

17- 9021

18- 8531

19- 7487

20- 9932

El 34 en el mundo de los sueño es La Cabeza



