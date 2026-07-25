Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº 2 9 9 5 8
- 7128
- 2169
- 5338
- 5497
- 1755
- 0586
- 3671
- 7802
- 2885
- 1592
- 0001
- 0234
- 1118
- 7151
- 2815
- 4130
- 4631
- 4651
- 4158
- 7191
Número ganador: 28
Significado en los sueños:
28 - Los cerros
Los cerros simbolizan desafíos, esfuerzo y superación. En los sueños suelen representar metas que requieren constancia y determinación para alcanzarse. También reflejan crecimiento personal, fortaleza ante las dificultades y la posibilidad de obtener una recompensa luego de atravesar un camino exigente.