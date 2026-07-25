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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 25 de julio de 2026.

25 Julio de 2026 14.39

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 2 9 9 5 8

  1. 7128
  2. 2169
  3. 5338
  4. 5497
  5. 1755
  6. 0586
  7. 3671
  8. 7802
  9. 2885
  10. 1592
  11. 0001
  12. 0234
  13. 1118
  14. 7151
  15. 2815
  16. 4130
  17. 4631
  18. 4651
  19. 4158
  20. 7191

Número ganador: 28

Significado en los sueños:
28 - Los cerros

Los cerros simbolizan desafíos, esfuerzo y superación. En los sueños suelen representar metas que requieren constancia y determinación para alcanzarse. También reflejan crecimiento personal, fortaleza ante las dificultades y la posibilidad de obtener una recompensa luego de atravesar un camino exigente.

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