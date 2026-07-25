Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 2 9 9 5 8

7128 2169 5338 5497 1755 0586 3671 7802 2885 1592 0001 0234 1118 7151 2815 4130 4631 4651 4158 7191

Número ganador: 28

Significado en los sueños:

28 - Los cerros

Los cerros simbolizan desafíos, esfuerzo y superación. En los sueños suelen representar metas que requieren constancia y determinación para alcanzarse. También reflejan crecimiento personal, fortaleza ante las dificultades y la posibilidad de obtener una recompensa luego de atravesar un camino exigente.