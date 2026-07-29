Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29972
1- 2010
2- 1346
3- 8848
4- 0290
5- 4771
6- 1965
7- 5840
8- 1164
9- 7145
10- 8208
11- 0448
12- 3018
13- 4065
14- 6888
15- 0943
16- 1336
17- 8110
18- 5899
19- 9144
20- 8824
El 10 en el mundo de los sueños es La Leche
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29 Julio de 2026 11.45
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2- 1346
3- 8848
4- 0290
5- 4771
6- 1965
7- 5840
8- 1164
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