Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29972

1- 2010

2- 1346

3- 8848

4- 0290

5- 4771

6- 1965

7- 5840

8- 1164

9- 7145

10- 8208

11- 0448

12- 3018

13- 4065

14- 6888

15- 0943

16- 1336

17- 8110

18- 5899

19- 9144

20- 8824

El 10 en el mundo de los sueños es La Leche



