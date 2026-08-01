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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 1 de agosto de 2026.

1 Agosto de 2026 12.31

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº2 9 9 8 7

  1. 0976
  2. 2743
  3. 6399
  4. 1143
  5. 7385
  6. 9115
  7. 6313
  8. 5797
  9. 1589
  10. 4669
  11. 2056
  12. 1073
  13. 6411
  14. 5875
  15. 1227
  16. 9713
  17. 4426
  18. 1472
  19. 9715
  20. 6812

Número ganador: 76

Significado en los sueños:
76 - Las llamas

Las llamas simbolizan transformación, energía y renovación. En los sueños suelen representar el fin de una etapa y el comienzo de otra, impulsando cambios importantes en la vida. También pueden reflejar pasión, fortaleza interior y la capacidad de dejar atrás lo negativo para avanzar con nuevas oportunidades.

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