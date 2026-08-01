Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº2 9 9 8 7

0976 2743 6399 1143 7385 9115 6313 5797 1589 4669 2056 1073 6411 5875 1227 9713 4426 1472 9715 6812

Número ganador: 76

Significado en los sueños:

76 - Las llamas

Las llamas simbolizan transformación, energía y renovación. En los sueños suelen representar el fin de una etapa y el comienzo de otra, impulsando cambios importantes en la vida. También pueden reflejar pasión, fortaleza interior y la capacidad de dejar atrás lo negativo para avanzar con nuevas oportunidades.