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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 1 de agosto de 2026.

1 Agosto de 2026 10.20

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 2 9 9 8 6

  1. 8426
  2. 2569
  3. 4346
  4. 0245
  5. 9185
  6. 6325
  7. 6472
  8. 3703
  9. 7787
  10. 1129
  11. 3661
  12. 1072
  13. 8211
  14. 3658
  15. 1285
  16. 6713
  17. 9310
  18. 1496
  19. 9715
  20. 1537

Número ganador: 26

Significado en los sueños:
26 - La misa

La misa simboliza reflexión, paz interior y búsqueda de guía espiritual. En los sueños suele representar un momento de introspección, la necesidad de encontrar equilibrio y la posibilidad de cerrar etapas para dar paso a nuevos comienzos. También puede asociarse con protección, reconciliación y decisiones importantes tomadas con serenidad.

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