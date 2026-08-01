Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 2 9 9 8 6

8426 2569 4346 0245 9185 6325 6472 3703 7787 1129 3661 1072 8211 3658 1285 6713 9310 1496 9715 1537

Número ganador: 26

Significado en los sueños:

26 - La misa

La misa simboliza reflexión, paz interior y búsqueda de guía espiritual. En los sueños suele representar un momento de introspección, la necesidad de encontrar equilibrio y la posibilidad de cerrar etapas para dar paso a nuevos comienzos. También puede asociarse con protección, reconciliación y decisiones importantes tomadas con serenidad.