Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 2 9 9 8 6
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Número ganador: 26
Significado en los sueños:
26 - La misa
La misa simboliza reflexión, paz interior y búsqueda de guía espiritual. En los sueños suele representar un momento de introspección, la necesidad de encontrar equilibrio y la posibilidad de cerrar etapas para dar paso a nuevos comienzos. También puede asociarse con protección, reconciliación y decisiones importantes tomadas con serenidad.