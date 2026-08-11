Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30027

1- 8313

2- 0658

3- 2358

4- 2178

5- 1111

6- 7103

7- 1080

8- 2011

9- 4874

10- 7103

11- 8414

12- 6975

13- 6970

14- 2940

15- 5417

16- 8932

17- 6857

18- 5278

19- 3613

20- 4370

El 13 en el mundo de los sueños es La Yeta



