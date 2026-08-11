Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30027
1- 8313
2- 0658
3- 2358
4- 2178
5- 1111
6- 7103
7- 1080
8- 2011
9- 4874
10- 7103
11- 8414
12- 6975
13- 6970
14- 2940
15- 5417
16- 8932
17- 6857
18- 5278
19- 3613
20- 4370
El 13 en el mundo de los sueños es La Yeta
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11 Agosto de 2026 11.50
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30027
1- 8313
2- 0658
3- 2358
4- 2178
5- 1111
6- 7103
7- 1080
8- 2011
9- 4874
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