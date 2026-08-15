Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 3 0 0 4 7
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Número ganador: 88
Significado en los sueños:
88 - El Papa
El Papa simboliza autoridad, guía, consejo y búsqueda de orientación. En la interpretación tradicional de los sueños, este número puede asociarse con la necesidad de escuchar una recomendación, recurrir a alguien con experiencia o tomar decisiones con prudencia. También representa respeto, tradición y protección.