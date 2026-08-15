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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 15 de agosto de 2026

15 Agosto de 2026 12.03

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 3 0 0 4 7

  • 2888
  • 9380
  • 8221
  • 7440
  • 6580
  • 5395
  • 3501
  • 8058
  • 7538
  • 8250
  • 6540
  • 9042
  • 8838
  • 8770
  • 7905
  • 8816
  • 7571
  • 8952
  • 1063
  • 8956

Número ganador: 88

Significado en los sueños:
88 - El Papa

El Papa simboliza autoridad, guía, consejo y búsqueda de orientación. En la interpretación tradicional de los sueños, este número puede asociarse con la necesidad de escuchar una recomendación, recurrir a alguien con experiencia o tomar decisiones con prudencia. También representa respeto, tradición y protección.

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