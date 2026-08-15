Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 3 0 0 4 7

2888

9380

8221

7440

6580

5395

3501

8058

7538

8250

6540

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8838

8770

7905

8816

7571

8952

1063

8956

Número ganador: 88

Significado en los sueños:

88 - El Papa

El Papa simboliza autoridad, guía, consejo y búsqueda de orientación. En la interpretación tradicional de los sueños, este número puede asociarse con la necesidad de escuchar una recomendación, recurrir a alguien con experiencia o tomar decisiones con prudencia. También representa respeto, tradición y protección.