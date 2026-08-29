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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 29 de agosto de 2026.

29 Agosto de 2026 12.07

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 3 0 1 0 2

  1. 3010
  2. 5459
  3. 9139
  4. 0020
  5. 8772
  6. 3552
  7. 9214
  8. 8125
  9. 8340
  10. 3506
  11. 1276
  12. 7392
  13. 6519
  14. 0512
  15. 7873
  16. 3994
  17. 1382
  18. 2988
  19. 0507
  20. 8355
  21. 4662 

Número ganador: 10

Significado en los sueños:
10 - El cañón

El cañón se asocia tradicionalmente con fuerza, determinación y capacidad para enfrentar situaciones difíciles. En la interpretación de los sueños, puede representar la necesidad de actuar con firmeza ante un desafío o tomar una decisión importante. También simboliza energía y decisión para avanzar hacia un objetivo.

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