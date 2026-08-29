Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 3 0 1 0 2
- 3010
- 5459
- 9139
- 0020
- 8772
- 3552
- 9214
- 8125
- 8340
- 3506
- 1276
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- 7873
- 3994
- 1382
- 2988
- 0507
- 8355
- 4662
Número ganador: 10
Significado en los sueños:
10 - El cañón
El cañón se asocia tradicionalmente con fuerza, determinación y capacidad para enfrentar situaciones difíciles. En la interpretación de los sueños, puede representar la necesidad de actuar con firmeza ante un desafío o tomar una decisión importante. También simboliza energía y decisión para avanzar hacia un objetivo.