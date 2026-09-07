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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Lunes 7 de septiembre de 2026.

7 Septiembre de 2026 12.57

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 3 0 1 3 7

  1. 4043
  2. 0778
  3. 8144
  4. 3400
  5. 7559
  6. 1400
  7. 2210
  8. 1527
  9. 0996
  10. 3273
  11. 5447
  12. 9244
  13. 1530
  14. 2647
  15. 1555
  16. 1171
  17. 0806
  18. 7578
  19. 9256
  20. 0694 

Número ganador: 43

Significado en los sueños:
43 - El balcón

En la tradición de los sueños de la quiniela, el balcón se relaciona con la observación, las perspectivas y la posibilidad de mirar una situación desde otro lugar. Puede simbolizar la espera de novedades, cambios en el entorno o la necesidad de tomar cierta distancia para analizar mejor una decisión. También puede asociarse con expectativas y nuevas oportunidades.

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