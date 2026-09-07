Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 3 0 1 3 7

4043 0778 8144 3400 7559 1400 2210 1527 0996 3273 5447 9244 1530 2647 1555 1171 0806 7578 9256 0694

Número ganador: 43

Significado en los sueños:

43 - El balcón

En la tradición de los sueños de la quiniela, el balcón se relaciona con la observación, las perspectivas y la posibilidad de mirar una situación desde otro lugar. Puede simbolizar la espera de novedades, cambios en el entorno o la necesidad de tomar cierta distancia para analizar mejor una decisión. También puede asociarse con expectativas y nuevas oportunidades.