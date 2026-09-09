Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30147

1- 9497

2- 9612

3- 9096

4- 4482

5- 5777

6- 9009

7- 7708

8- 0484

9- 0767

10- 1647

11- 8229

12- 5019

13- 3756

14- 3774

15- 4925

16- 8203

17- 8801

18- 0200

19- 5498

20- 8034

El 97 en el mundo de los sueños es La Mesa



