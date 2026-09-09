Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30147
1- 9497
2- 9612
3- 9096
4- 4482
5- 5777
6- 9009
7- 7708
8- 0484
9- 0767
10- 1647
11- 8229
12- 5019
13- 3756
14- 3774
15- 4925
16- 8203
17- 8801
18- 0200
19- 5498
20- 8034
El 97 en el mundo de los sueños es La Mesa
25 C ° ST 24.2 °
9 Septiembre de 2026 11.51
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30147
1- 9497
2- 9612
3- 9096
4- 4482
5- 5777
6- 9009
7- 7708
8- 0484
9- 0767
10- 1647
11- 8229
12- 5019
13- 3756
14- 3774
15- 4925
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