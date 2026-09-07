A 22 años del sismo, Catamarca celebra la Fiesta de la Protección de la Virgen del Valle

Este lunes 7 de septiembre se cumplen 22 años del terremoto que afectó a Catamarca en 2004, un movimiento sísmico de magnitud 6,5 en la escala de Richter que tuvo su epicentro en la sierra de Ambato y fue percibido en 14 provincias argentinas.

El terremoto provocó daños materiales en distintas construcciones del Valle Central, aunque no se registraron víctimas fatales. Con el paso de los años, aquella jornada quedó incorporada a la memoria colectiva de los catamarqueños como el "Día del Milagro".

La fecha fue establecida mediante la Ley Provincial N° 5525, sancionada en diciembre de 2017. La normativa fijó el 7 de septiembre como feriado provincial inamovible, en agradecimiento a la Virgen del Valle por la protección que, según la tradición religiosa, se atribuye a su intercesión durante el sismo.

Al caer este año un lunes, la conmemoración implica una jornada no laborable en todo el territorio provincial. El "Día del Milagro" no forma parte del calendario de feriados nacionales de 2026, por lo que su alcance es exclusivamente provincial.

Las actividades religiosas por el Día del Milagro

La Iglesia católica preparó para este lunes una serie de celebraciones bajo el lema "Lirio de los Valles, cuida a tus hijos", en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

El programa previsto para la jornada incluye:

8:00: rezo del Santo Rosario.

8:53: repique de campanas, en coincidencia con el horario en que ocurrió el terremoto de 2004.

9:00: misa en acción de gracias en el Santuario Catedral.

Finalizada la misa: procesión con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Valle alrededor de la plaza 25 de Mayo.

Durante la tarde continuarán las actividades:

18:00: misa.

19:00: adoración y rezo del Santo Rosario.

20:00: misa.

La Virgen del Valle recorrió el sur de la Capital

Como parte de las actividades previas a la conmemoración, el sábado 5 de septiembre se realizó una procesión en el marco de la Fiesta de la Protección, durante la cual la imagen de la Virgen del Valle recorrió distintos sectores del sur de San Fernando del Valle de Catamarca.

La caravana partió a las 13:30 desde el Santuario Catedral y estuvo acompañada por el obispo diocesano, monseñor Luis Urbanc, los presbíteros Juan Ramón Cabrera y Leandro Roldán y efectivos de la División Motorizada de la Policía de Catamarca.

El recorrido incluyó las calles República y Maipú, las avenidas Güemes e Hipólito Yrigoyen y otras arterias de la ciudad.

Uno de los momentos destacados tuvo lugar en la rotonda de la Ruta Nacional 38 y avenida Bicentenario, donde la comitiva hizo una parada en el Polideportivo Policial.

Allí, la imagen fue homenajeada por autoridades de la fuerza de seguridad, que la reconocen como su "Generala", y monseñor Urbanc bendijo una placa conmemorativa por la visita.

Posteriormente, la procesión continuó hacia el complejo habitacional Valle Chico. En ese sector se realizó la bendición de una gruta y una misa en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, presidida por el obispo y concelebrada por los padres Héctor Salas, Juan Antonio Cabrera Ruiz y Ángel Nieva.

La Virgen recorrió el sábado distintos puntos del sur.

El mensaje del obispo Urbanc

Durante su homilía, monseñor Urbanc vinculó la conmemoración del terremoto con las dificultades que atraviesan actualmente muchas familias.

"Que esta visita de Nuestra Madre, recordando y agradeciendo a Dios que nos ha cuidado hace 22 años, nos ayude a que deje de temblar Catamarca. Porque hoy tiemblan nuestros hogares, muchos hogares sin cimientos que se van desplomando. Que María escuche nuestras súplicas y que nuestros hogares estén firmes en el amor de Dios", expresó.

La imagen de la Virgen del Valle regresó al Santuario Catedral cerca de las 20, con lo que concluyó la recorrida por el sur de la ciudad.

A 22 años de aquel movimiento sísmico, Catamarca vuelve a recordar una jornada que quedó marcada en su historia y que, desde 2017, forma parte del calendario provincial bajo el nombre de Día del Milagro.

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