Resultado del sorteo matutino de la Quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30167
1- 2882
2- 6225
3- 0114
4- 3400
5- 6234
6- 3402
7- 7799
8- 0108
9- 9610
10- 2894
11- 2028
12- 4580
13- 6075
14- 6990
15- 8424
16- 1117
17- 9055
18- 1789
19- 2727
20- 6037
El 82 en el mundo de los sueños es La Pelea
17 C ° ST 16.09 °
14 Septiembre de 2026 11.30
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30167
1- 2882
2- 6225
3- 0114
4- 3400
5- 6234
6- 3402
7- 7799
8- 0108
9- 9610
10- 2894
11- 2028
12- 4580
13- 6075
14- 6990
15- 8424
16- 1117
17- 9055
18- 1789
19- 2727
20- 6037
El 82 en el mundo de los sueños es La Pelea