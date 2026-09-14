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Resultado del sorteo matutino de la Quiniela de Catamarca

Lunes 14 de Septiembre del 2026

14 Septiembre de 2026 11.30

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30167

1- 2882

2- 6225

3- 0114

4- 3400

5- 6234

6- 3402

7- 7799

8- 0108

9- 9610

10- 2894

11- 2028

12- 4580

13- 6075

14- 6990

15- 8424

16- 1117

17- 9055

18- 1789

19- 2727

20- 6037

 

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