Resultado del sorteo matutino de la Quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30167

1- 2882

2- 6225

3- 0114

4- 3400

5- 6234

6- 3402

7- 7799

8- 0108

9- 9610

10- 2894

11- 2028

12- 4580

13- 6075

14- 6990

15- 8424

16- 1117

17- 9055

18- 1789

19- 2727

20- 6037

El 82 en el mundo de los sueños es La Pelea



