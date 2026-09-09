Alerta amarilla en Catamarca: tormentas fuertes, ráfagas y un marcado descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas que alcanza a la Capital catamarqueña y que tendrá vigencia durante la noche del jueves 10 de septiembre y la madrugada del viernes 11. El pronóstico plantea un escenario de inestabilidad que podría adquirir intensidad en distintos sectores, con fenómenos que requieren especial atención durante el período señalado.

El área comprendida por el alerta será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrán presentarse acompañadas por distintos fenómenos asociados. Entre ellos se encuentran el granizo, la actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

El alcance del fenómeno comprende a las regiones este y centro de la provincia y a la zona serrana de Pomán. En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 15 y 30 milímetros, aunque estos valores podrán ser superados puntualmente en algunos sectores.

Un fenómeno que no necesariamente tendrá la misma intensidad en toda la ciudad

La condición de tormentas aisladas constituye un aspecto central para interpretar el alerta. Los fenómenos mencionados representan escenarios posibles asociados al alerta, pero esto no significa que necesariamente se presenten con la misma intensidad en toda la ciudad.

En este tipo de situación, la evolución de las tormentas puede generar diferencias entre distintos sectores. Por esa razón, mientras algunas zonas pueden registrar precipitaciones y actividad eléctrica, en otros sectores las condiciones meteorológicas pueden ser diferentes.

Esta aclaración resulta importante para comprender el alcance del pronóstico: el alerta establece la posibilidad de determinados fenómenos, pero no implica que todos ellos se manifiesten simultáneamente ni con idéntica intensidad en cada punto del área alcanzada.

Jueves: de la nubosidad a las tormentas fuertes

El cambio de condiciones comenzará a hacerse visible durante el jueves 10 de septiembre. Para la Capital se prevé una jornada que evolucionará desde una mañana mayormente nublada hacia un escenario de mayor inestabilidad.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado. Por la tarde se esperan tormentas aisladas, mientras que hacia la noche el pronóstico indica la posibilidad de tormentas fuertes, en coincidencia con el período de vigencia del alerta meteorológico.

La jornada tendrá una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados. Los vientos serán del norte, con rotación al noreste, y podrán registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Viernes: continuidad de la inestabilidad y giro del viento

El viernes 11 comenzará bajo condiciones todavía inestables. Durante la madrugada se esperan tormentas fuertes, mientras que por la mañana el pronóstico anticipa chaparrones.

Hacia la tarde y la noche, las condiciones tenderán a presentarse mayormente nubladas. La temperatura se ubicará entre una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados, marcando ya un descenso respecto de los valores previstos para el jueves.

También habrá un cambio en la circulación del viento: será del sur, con rotación al suroeste.

Sábado: lluvias aisladas y temperaturas más bajas

La inestabilidad no desaparecerá con el cierre de la semana laboral. Para el sábado 12, el pronóstico contempla lluvias aisladas durante toda la jornada.

La temperatura continuará descendiendo, con una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados. El viento será del sur y podrá presentar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

De este modo, el escenario previsto combina precipitaciones aisladas con un marcado descenso térmico respecto de los registros proyectados para el jueves.

Domingo: el descenso térmico alcanza su punto más marcado

El panorama se profundizará durante el domingo 13, jornada para la cual también se pronostican lluvias aisladas durante toda la jornada.

La temperatura mostrará un descenso aún más pronunciado, con una mínima de 7 grados y una máxima de apenas 10 grados. Los vientos serán del sureste, con rotación al noreste.

Así, la secuencia prevista para la Capital catamarqueña presenta una evolución clara: tormentas fuertes entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, chaparrones y lluvias aisladas durante los días siguientes, y un progresivo descenso de las temperaturas hasta alcanzar los 7 grados de mínima y 10 de máxima el domingo.