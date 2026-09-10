Tragedia: murió un motociclista tras chocar con un camión cisterna de YPF

Un motociclista murió este jueves por la tarde luego de protagonizar un fuerte choque frontal con un camión cisterna de YPF. El accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 38, en el tramo correspondiente al ingreso al Parque Industrial El Pantanillo.

El impacto entre ambos vehículos fue de tal magnitud que el conductor de la motocicleta murió en el acto, de acuerdo con la información suministrada. El hecho generó una inmediata intervención de los servicios de emergencia y de las fuerzas correspondientes, mientras el sector donde se produjo el siniestro quedó afectado por un corte total del tránsito.

La gravedad del accidente obligó a interrumpir la circulación en la zona, mientras se aguardaba el desarrollo de las tareas necesarias para avanzar con la investigación de lo ocurrido.

El SAME confirmó el fallecimiento

Poco después de producido el accidente, personal del SAME arribó al lugar para asistir ante la emergencia. Sin embargo, una vez en el sitio del siniestro, los profesionales confirmaron el fallecimiento del motociclista, quien había sufrido las consecuencias del fuerte impacto contra el camión cisterna.

La víctima murió en el lugar, sin que se informara que hubiera podido ser trasladada para recibir atención médica. El procedimiento continuó con la preservación del lugar a la espera de las tareas periciales, consideradas necesarias para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque frontal.

Hasta el momento, no se informó la identidad de la víctima, como tampoco la del conductor del rodado mayor, es decir, del camión cisterna de YPF.