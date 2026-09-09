Fuerte temblor en el interior de Catamarca: el sismo fue de magnitud 5,1

Un fuerte movimiento telúrico se registró este miércoles por la mañana en el interior de Catamarca, generando alerta entre pobladores de la zona de la Puna catamarqueña. De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo se produjo a las 07:07 y alcanzó una magnitud de 5,1.

El epicentro fue localizado a 44 kilómetros al suroeste de Hualfin, mientras que la profundidad determinada para el movimiento fue de 6 kilómetros.

La combinación de una magnitud de 5,1 y una profundidad de apenas 6 kilómetros hizo que el movimiento fuera percibido en sectores del interior provincial. Entre los lugares donde se sintió se encuentra Antofagasta de la Sierra, donde el fenómeno puso en alerta a los pobladores.

Alerta entre los pobladores de Antofagasta de la Sierra

El movimiento telúrico fue percibido en Antofagasta de la Sierra, una de las zonas de la Puna catamarqueña donde el registro de actividad sísmica viene siendo observado con atención.

El temblor generó alerta entre los pobladores, especialmente en un contexto en el que la región viene registrando movimientos de moderada intensidad durante las últimas semanas.

La sucesión de estos fenómenos constituye el marco en el que se produjo el sismo de esta mañana. El movimiento de magnitud 5,1 se incorporó así a una serie de registros que han tenido lugar recientemente en la Puna catamarqueña. La información disponible señala que la zona viene registrando sismos de moderada intensidad en las últimas semanas, un antecedente que permite contextualizar la preocupación generada por el nuevo movimiento.

El episodio de este miércoles se produjo, además, luego de otro sismo registrado durante la madrugada.

Otro sismo había ocurrido horas antes

Antes del movimiento de magnitud 5,1, el registro sísmico ya había marcado otro episodio durante las primeras horas de la jornada. A las 05:29, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica había reportado un sismo de magnitud 2,6, cuyo epicentro fue ubicado a 50 kilómetros al oeste de La Tambería.

Se trató, por lo tanto, de un movimiento registrado aproximadamente una hora y media antes del temblor que posteriormente alcanzó una magnitud de 5,1.

De esta manera, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se produjeron dos registros sísmicos en distintos puntos del interior de Catamarca, con características diferentes en cuanto a magnitud y ubicación.