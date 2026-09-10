Tragedia en Catamarca: identificaron a la víctima del choque fatal en la Ruta Nacional 38

Carlos Arozas, de 34 años, fue identificado como el motociclista que murió este jueves por la tarde luego de protagonizar un fuerte choque frontal contra un camión cisterna de YPF.

La confirmación de la identidad de la víctima se produjo hace apenas minutos, aportando un nuevo dato central sobre el siniestro que conmocionó a quienes se encontraban en la zona del ingreso al Parque Industrial El Pantanillo.

El accidente se registró sobre la Ruta Nacional 38, precisamente en el tramo correspondiente al ingreso a ese sector. El choque involucró a una motocicleta y a un camión cisterna de YPF, en una colisión frontal de extrema violencia.

Un impacto de enorme gravedad

De acuerdo con la información conocida sobre el hecho, el impacto entre ambos vehículos fue de tal magnitud que el conductor de la motocicleta murió en el acto.

La violencia de la colisión generó una situación de emergencia que requirió la intervención de los equipos de asistencia. Poco después de producido el accidente, personal del SAME arribó al lugar para brindar atención ante la gravedad del episodio.

Sin embargo, una vez que los profesionales llegaron al sitio donde se había producido el siniestro, confirmaron el fallecimiento del motociclista, quien había sufrido las consecuencias del fuerte impacto contra el camión cisterna.

La circulación fue interrumpida

La gravedad del accidente también tuvo consecuencias sobre el tránsito en el sector. La circulación debió ser interrumpida en la zona, mientras se aguardaba el desarrollo de las tareas necesarias para avanzar con la investigación de lo ocurrido.

La interrupción se produjo en el marco de las actuaciones posteriores al choque y de las tareas vinculadas con el desarrollo de la investigación. De este modo, el lugar del siniestro quedó afectado por el operativo desplegado a partir de la emergencia.

El choque en la Ruta Nacional 38

El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves y tuvo como escenario un tramo de la Ruta Nacional 38, en el ingreso al Parque Industrial El Pantanillo.

Los protagonistas del accidente fueron el motociclista, ahora identificado como Carlos Arozas, de 34 años, y el conductor de un camión cisterna de YPF, cuya identidad todavía no trasendió.

La llegada del SAME permitió constatar la situación en el lugar. Los profesionales que acudieron ante la emergencia confirmaron que Arozas había fallecido como consecuencia del fuerte impacto.

Mientras tanto, la circulación permaneció interrumpida en el sector a la espera de las tareas necesarias para avanzar en la investigación del accidente.