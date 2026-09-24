Resultado del sorteo matutino de la Quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30212

1- 1789

2- 0921

3- 5127

4- 4454

5- 5521

6- 4763

7- 4274

8- 4124

9- 7423

10- 3453

11- 8879

12- 7386

13- 9022

14- 2070

15- 6893

16- 2755

17- 5092

18- 4700

19- 3708

20- 0999

El 89 en el mundo de los sueños es La Rata



