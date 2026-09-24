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Resultado del sorteo matutino de la Quiniela de Catamarca

Jueves 24 de Septiembre del 2026

24 Septiembre de 2026 11.55

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30212

1- 1789

2-  0921

3-  5127

4-  4454

5-  5521

6-  4763

7-  4274

8-  4124

9-  7423

10-  3453

11-  8879

12-  7386

13-  9022

14-  2070

15-  6893

16-  2755

17-  5092

18-  4700

19-  3708

20-  0999

 

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