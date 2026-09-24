Resultado del sorteo matutino de la Quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30212
1- 1789
2- 0921
3- 5127
4- 4454
5- 5521
6- 4763
7- 4274
8- 4124
9- 7423
10- 3453
11- 8879
12- 7386
13- 9022
14- 2070
15- 6893
16- 2755
17- 5092
18- 4700
19- 3708
20- 0999
El 89 en el mundo de los sueños es La Rata
32 C ° ST 30.19 °
24 Septiembre de 2026 11.55
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30212
1- 1789
2- 0921
3- 5127
4- 4454
5- 5521
6- 4763
7- 4274
8- 4124
9- 7423
10- 3453
11- 8879
12- 7386
13- 9022
14- 2070
15- 6893
16- 2755
17- 5092
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19- 3708
20- 0999
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