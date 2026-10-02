Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30247
1- 5518
2-6720
3- 2194
4- 3089
5- 0685
6- 2809
7- 8014
8- 2687
9- 5378
10- 2226
11- 4965
12- 5745
13- 4791
14- 4564
15- 5443
16- 1246
17- 5324
18- 7645
19- 4534
20- 8044
El 18 en el mundo de los sueños es La Sangre
20 C ° ST 19.56 °
2 Octubre de 2026 11.55
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30247
1- 5518
2-6720
3- 2194
4- 3089
5- 0685
6- 2809
7- 8014
8- 2687
9- 5378
10- 2226
11- 4965
12- 5745
13- 4791
14- 4564
15- 5443
16- 1246
17- 5324
18- 7645
19- 4534
20- 8044
El 18 en el mundo de los sueños es La Sangre