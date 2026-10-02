  • Dólar
  • BNA $1495 ~ $1545
  • BLUE $1535 ~ $1555
  • TURISTA $1943.5 ~ $1943.5

20 C ° ST 19.56 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Viernes 02 de Octubre del 2026

2 Octubre de 2026 11.55

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30247

1- 5518

2-6720

3- 2194

4- 3089

5- 0685

6- 2809

7- 8014

8- 2687

9- 5378

10- 2226

11- 4965

12- 5745

13- 4791

14- 4564

15- 5443

16- 1246

17- 5324

18- 7645

19- 4534

20- 8044

El 18 en el mundo de los sueños es La Sangre
 

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también