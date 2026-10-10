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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 10 de octubre de 2026.

10 Octubre de 2026 13.04

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 3 0 2 8 2

  1. 1794
  2. 1869
  3. 6891
  4. 7871
  5. 8793
  6. 3452
  7. 0352
  8. 8183
  9. 0797
  10. 8987
  11. 3418
  12. 4527
  13. 3427
  14. 5502
  15. 1117
  16. 3512
  17. 6958
  18. 7841
  19. 8911
  20. 9855

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

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