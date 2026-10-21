Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30322
1- 9496
2- 2586
3- 3503
4- 0490
5- 4685
6- 0531
7- 5253
8- 6570
9- 5286
10- 0941
11- 1666
12- 4081
13- 6707
14- 9257
15- 6963
16- 2137
17- 5425
18- 5601
19- 7499
20- 4493
El 96 en el mundo de los sueños es El Marido
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21 Octubre de 2026 11.47
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30322
1- 9496
2- 2586
3- 3503
4- 0490
5- 4685
6- 0531
7- 5253
8- 6570
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