Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30322

1- 9496

2- 2586

3- 3503

4- 0490

5- 4685

6- 0531

7- 5253

8- 6570

9- 5286

10- 0941

11- 1666

12- 4081

13- 6707

14- 9257

15- 6963

16- 2137

17- 5425

18- 5601

19- 7499

20- 4493

El 96 en el mundo de los sueños es El Marido

